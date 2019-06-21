Два испанских теннисиста подозреваются в договорном матче
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Испанские теннисисты Фелисьяно и Марк Лопесы попали под подозрение в участии в договорном матче на Уимблдоне-2017. Об этом сообщает AS, передает УНН.
По данным издания, испанская полиция располагает аудиозаписью разговора экс-футболиста Карлоса Аранды (испанец, - ред.), в котором он убеждает собеседника сделать ставку против испанцев в матче парного разряда с австралийцами Джоном-Патриком Смитом и Мэттом Ридом.
В итоге матч завершился поражением Лопесов со счетом 6:3, 6:7, 2:6, 4:6. Испанцы выиграли первый сет, но уступили в трех оставшихся.
Напомним, в Украине в 2018 году количество договорных матчей снизилось на 70%.
"Относительно прошлого года, в 2018-м на 70% снизилось количество проведения договорных матчей в Украине. С 90 до 34", - заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Такому результату предшествовали активная работа УАФ совместно с правоохранительными органами Украины.
В уголовном деле МВД по факту организации договорных матчей сегодня насчитывается 57 эпизодов преступлений, 328 причастных лиц и 35 украинских футбольных клубов.
Кроме того, Нацполиция в рамках указанного уголовного производства вручила уже 11 подозрений.