Два іспанських тенісисти підозрюються в договірному матчі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Іспанські тенісисти Фелісьяно і Марк Лопес потрапили під підозру в участі у договірному матчі на Уїмблдоні-2017. Про це повідомляє AS, передає УНН.
За даними видання, іспанська поліція має аудіозаписом розмови екс-футболіста Карлоса Аранда (іспанець, - ред.), в якому він переконує співрозмовника зробити ставку проти іспанців в матчі парного розряду з австралійцями Джоном-Патріком Смітом і Меттом Рідом.
У підсумку матч завершився поразкою Лопес з рахунком 6:3, 6:7, 2:6, 4:6. Іспанці виграли перший сет, але поступилися в трьох, що залишилися.
Нагадаємо, в Україні в 2018 році кількість договірних матчів знизилося на 70%.
"Щодо минулого року, в 2018-м на 70% знизилася кількість проведення договірних матчів в Україні. З 90 до 34", - заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.
Такому результату передували активна робота УАФ спільно з правоохоронними органами України.
У кримінальній справі МВС за фактом організації договірних матчів сьогодні налічується 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.
Крім того, Нацполіція в рамках вказаної кримінальної виробництва вручила вже 11 підозр.