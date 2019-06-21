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Два іспанських тенісисти підозрюються в договірному матчі

Київ • УНН

 • 6958 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Іспанські тенісисти Фелісьяно і Марк Лопес потрапили під підозру в участі у договірному матчі на Уїмблдоні-2017. Про це повідомляє AS, передає УНН.

Два іспанських тенісисти підозрюються в договірному матчі

За даними видання, іспанська поліція має аудіозаписом розмови екс-футболіста Карлоса Аранда (іспанець, - ред.), в якому він переконує співрозмовника зробити ставку проти іспанців в матчі парного розряду з австралійцями Джоном-Патріком Смітом і Меттом Рідом.

У підсумку матч завершився поразкою Лопес з рахунком 6:3, 6:7, 2:6, 4:6. Іспанці виграли перший сет, але поступилися в трьох, що залишилися.

Нагадаємо, в Україні в 2018 році кількість договірних матчів знизилося на 70%.

"Щодо минулого року, в 2018-м на 70% знизилася кількість проведення договірних матчів в Україні. З 90 до 34", - заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Такому результату передували активна робота УАФ спільно з правоохоронними органами України.

У кримінальній справі МВС за фактом організації договірних матчів сьогодні налічується 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.

Крім того, Нацполіція в рамках вказаної кримінальної виробництва вручила вже 11 підозр.

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