Два футбольных чемпионата среди участников боевых действий предложили объединить

"Мы знаем, в каком состоянии ребята возвращаются с АТО, и наша главная задача - вернуть их к жизни. Есть много видов реабилитации, один из них - спортивная. Мы занимаемся спортивной реабилитацией более двух лет. Это и кросфит, и плавание, и футбол и мини-футбол, и футзал. Для нас это очень важно. Я - за объединение чемпионатов. Мне бы хотелось, чтобы это произошло. Тот раздор, который идет среди ветеранов, он нам не нужен. Чемпионат должен быть один", - сказал он.

С мнением Свириденко согласился вице-президент Ассоциации любительского футбола Украины Александр Каденко. Он рассказал, что на сегодняшний день подано более 50 заявок на участие в чемпионате.

"Мы за один чемпионат, общий, где будут все команды представлены. Я думаю, что вместе мы сможем больше сделать, чем по отдельности. Изменений больших не будет, в регламенте будет предусмотрено, что ФФУ окажет помощь, как всегда предоставляла. Я думаю, что совместно с Минсоцполитики и с Министерством ветеранов мы сможем, с Минмолодежи и спорта - вместе сможем многое сделать. Об обеспечении команд - также, как всегда бывало, и мы решали: ФФУ предоставит бесплатно футбольную форму, футбольные мячи, что касается игр, то есть предложение проводить их территориально, чтобы выезды были как можно меньше", - сказал он.

Идею объединить два чемпионата поддержали в ФФУ.

"Очень важна реабилитация людей, которые принимали участие в военных действиях. ФФУ поддержит любую мысль, но мы предпочитаем, чтобы это был один чемпионат в единой стране", - сказал вице-президент Федерации футбола Украины Олег Протасов.