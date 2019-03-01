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Два футбольні чемпіонати серед учасників бойових дій запропонували об'єднати

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Футбольні чемпіонати Героїв АТО варто об’єднати в один. Про це сьогодні під час круглого столу повідомив Уповноважений Президента України з питань реабілітації, учасник бойових дій Вадим Свириденко, передає УНН.

"Ми знаємо, в якому стані хлопці повертаються із АТО, і наше головне завдання - повернути їх до життя. Є багато видів реабілітації, один із них - спортивна. Ми займаємося спортивною реабілітацією більше двох років. Це і кросфіт, і плавання, і футбол, і міні-футбол, і футзал. Для нас це дуже важливо. Я - за об'єднання чемпіонатів. Мені б хотілося, щоб це сталося. Той розбрат, який іде серед ветеранів, він нам не потрібен. Чемпіонат має бути один", - сказав він.

Із думкою Свириденка погодився віце-президент Асоціації аматорського футболу України Олександр Каденко. Він розповів, що на сьогодні подано понад 50 заявок щодо участі у чемпіонаті.

"Ми за один чемпіонат, спільний, де будуть всі команди представлені. Я думаю, що разом ми зможемо більше зробити, аніж окремо. Змін великих не буде, у регламенті буде передбачено, що ФФУ надасть допомогу, як завжди надавала. Я думаю, що спільно із Мінсоцполітики і з Міністерством ветеранів ми зможемо, із Мінмолоді і спорту - разом зможемо багато зробити. Щодо забезпечення команд - також, як завжди бувало, і ми вирішували: ФФУ надасть безкоштовно футбольну форму, футбольні м‘ячі, щодо ігор, то є пропозиція проводити їх територіально, щоб виїзди були найменші", - сказав він.

Ідею об'єднати два чемпіонати підтримали у ФФУ.

"Дуже важлива реабілітація людей, які брали участь у військових діях. ФФУ підтримає будь-яку думку, але ми вважаємо за краще, щоб це був один чемпіонат в єдиній країні", - сказав віце-президент Федерації футболу України Олег Протасов.

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