Два члена исполкома УЕФА из Германии поддерживают решение о допуске российских юниорских команд к соревнованиям: почему

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Два члена исполкома УЕФА из Германии Ганс-Йоахим Ватцке и Карл-Хайнц Румменигге объяснили, почему поддерживают решение об ослаблении санкций против россии, а именно - допуск российских юниорских команд к соревнованиям под нейтральным флагом. Об этом пишет BILD, сообщает УНН.