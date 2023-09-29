Два члена исполкома УЕФА из Германии поддерживают решение о допуске российских юниорских команд к соревнованиям: почему
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Два члена исполкома УЕФА из Германии Ганс-Йоахим Ватцке и Карл-Хайнц Румменигге объяснили, почему поддерживают решение об ослаблении санкций против россии, а именно - допуск российских юниорских команд к соревнованиям под нейтральным флагом. Об этом пишет BILD, сообщает УНН.
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“Это точно не смягчение нашего негативного отношения к россии, наоборот: взрослые команды остаются исключенными. Речь идет о детях, которые не несут ответственности за ужасную войну и в жизни которых не произошло принятие политических решений. Тем более, что они бы не бегали под российским флагом! Отсюда эта оценка, заметьте, зная, что все равно придется выполнить различные условия, чтобы все равно было реализовано”, — заявил сказал генеральный директор дортмундской “Боруссии”, член исполкома УЕФА Ганс-Йоахим Ватцке.
Похожей позиции придерживается и известный немецкий футболист, еще один член исполкома УЕФА Карл Хайнц Румменигге.
“Дети являются жертвами войны. Они невиновны и нуждаются в помощи, не несут ответственности за эту войну и не должны нести дополнительного наказания. Вот почему я проголосовал „за“, чтобы позволить им снова принять участие в игре”, — отметил он.
Напомним
Британия, Швеция, Польша, Латвия, Дания и Финляндия будут бойкотировать соревнования УЕФА за участие российских команд, которые были допущены к соревнованиям в категории U17.
По информации BILD, немецкая футбольная ассоциация должна озвучить свою позицию сегодня.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино допустил возможность участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу, отбор к которому начнётся в следующем году.