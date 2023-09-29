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Два члени виконкому УЄФА з Німеччини підтримують рішення про допуск російських юніорських команд до змагань: чому

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Два члени виконкому УЄФА з Німеччини Ганс-Йоахім Ватцке та Карл-Хайнц Румменігге пояснили, чому підтримують рішення щодо послаблення санкцій проти росії, а саме - допуск російських юніорських команд до змагань під нейтральним прапором. Про це пише BILD, повідомляє УНН.

Цитата

“Це точно не пом’якшення нашого негативного ставлення до росії, навпаки: дорослі команди залишаються виключеними. Йдеться про дітей, які не несуть відповідальності за жахливу війну і в житті яких не відбулося прийняття політичних рішень. Тим більше, що вони б не бігали під російським прапором! Звідси ця оцінка, зауважте, знаючи, що все одно доведеться виконати різні умови, щоб все одно було реалізовано”, — заявив сказав генеральний директор дортмундської “Борусії”, член виконкому УЄФА Ганс-Йоахім Ватцке.

Схожої позиції дотримується й відомий німецький футболіст, ще один член виконкому УЄФА Карл Хайнц Румменігге.

“Діти є жертвами війни. Вони невинні і потребують допомоги, не несуть відповідальності за цю війну і не повинні нести додаткового покарання. Ось чому я проголосував „за“, щоб дозволити їм знову взяти участь у грі”, — зазначив він.

Нагадаємо

Британія, Швеція, Польща, Латвія, Данія та Фінляндія бойкотуватимуть змагання УЄФА за участі російських команд, які були допущені до змагань у категорії U17.

За інформацією BILD, німецька футбольна асоціація має озвучити свою позицію сьогодні.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно припустився можливості участі збірної hосії у наступному чемпіонаті світу з футболу, відбір до якого розпочнеться наступного року.

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