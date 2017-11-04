Два автомобиля столкнулись в правительственном квартале в Киеве

"ДТП в Киеве, на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская. Столкнулись два автомобиля: Daewoо Lanos и Hyundai", - говорится в сообщении.

Предварительно, произошло нарушение правил проезда перекрестков.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Ожидается патрульная полиция.

Напомним, в результате наезда маршрутки в Киеве погибла супружеская пара.