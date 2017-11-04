Два автомобиля столкнулись в правительственном квартале в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Два автомобиля столкнулись в правительственном квартале столицы - на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская. Об этом УНН сообщает со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"ДТП в Киеве, на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская. Столкнулись два автомобиля: Daewoо Lanos и Hyundai", - говорится в сообщении.
Предварительно, произошло нарушение правил проезда перекрестков.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Ожидается патрульная полиция.
Напомним, в результате наезда маршрутки в Киеве погибла супружеская пара.