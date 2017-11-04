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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 39638 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 107062 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100099 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103063 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102631 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 84545 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102875 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101726 просмотра

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Два автомобиля столкнулись в правительственном квартале в Киеве

Два автомобиля столкнулись в правительственном квартале в Киеве

Киев  •  УНН

 • 12416 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Два автомобиля столкнулись в правительственном квартале столицы - на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская. Об этом УНН сообщает со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"ДТП в Киеве, на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская. Столкнулись два автомобиля: Daewoо Lanos и Hyundai", - говорится в сообщении.

Предварительно, произошло нарушение правил проезда перекрестков.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Ожидается патрульная полиция.

Напомним, в результате наезда маршрутки в Киеве погибла супружеская пара.

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