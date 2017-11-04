Два автомобілі зіткнулися в урядовому кварталі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Два автомобілі зіткнулися в урядовому кварталі столиці - на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська. Про це УНН повідомляє з посиланням на dtp.kiev.ua.
"ДТП в Києві, на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська. Зіткнулися два автомобілі: Daewoо Lanos і Hyundai", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, порушення правил проїзду перехресть.
Інформації про постраждалих на даний момент немає. Очікується патрульна поліція.
Нагадаємо, внаслідок наїзду маршрутки у Києві загинуло подружжя.