Два автомобілі зіткнулися в урядовому кварталі у Києві

"ДТП в Києві, на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська. Зіткнулися два автомобілі: Daewoо Lanos і Hyundai", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, порушення правил проїзду перехресть.

Інформації про постраждалих на даний момент немає. Очікується патрульна поліція.

Нагадаємо, внаслідок наїзду маршрутки у Києві загинуло подружжя.