Дума действовала в пользу медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - экс-нардеп

Затягивание продажи яхты экс-нардепа виктора медведчука со стороны главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы указывает на то, что она действовала в интересах пророссийского политика, а умышленно это было или нет должно установить следствие. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Первое - я считаю, что госпожа Дума непосредственный виновник в той истории, которая возникла с яхтой медведчука. Второе - я считаю, что госпожа Дума действовала в интересах медведчука, - отметил Мосийчук.

По его словам, правоохранители должны открыть уголовное производство по данному факту и выяснить, действовала ли она умышленно в пользу экс-нардепа-предателя.

Только следствие может установить действовала ли она умышленно из корыстных побуждений, или, потому что, извиняюсь, она не компетентна мягко говоря. Это может выяснить исключительно следствие. Но из самих событий следует, что она действовали в интересах медведчука. Поэтому надо возбуждать уголовное производство и устанавливать - был контакт или нет, получалось вознаграждение за подобные действия или нет. Или это просто некомпетентность, глупость и идиотизм, - указывает Мосийчук.

Контекст

АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что новая руководительница АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время по состоянию на момент ее назначения в АРМА Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.