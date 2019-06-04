Дуда отправился на встречу с Зеленским в Брюссель
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Польши Анджей Дуда отправился на самолете в Брюссель, где сегодня должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в сообщении в Twitter канцелярии польского президента, передает УНН.
"Президент Дуда едет в Брюссель, где он будет разговаривать с Йенсом Столтенбергом и Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.
Так, ранее на сайте польского президента сообщалось, что Дуда сначала встретится со Столтенбергом, чтобы переговорить об увеличении присутствия американских войск в Польше.
Кроме того, в тот же день состоится первая встреча Дуды и Зеленского, сообщают в канцелярии.
"Президент Дуда повторит свое приглашение украинскому коллеге посетить Польшу, чтобы это был официальный визит нового президента", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ранее Президент Владимир Зеленский по прибытии в Брюссель провел встречу с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером
Напомним, визит Зеленского в институты ЕС и НАТО в Брюсселе пройдет 4-5 июня.
В АП заявляли, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель будет иметь целью продемонстрировать направление внешней политики Украины.