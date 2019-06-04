Дуда вирушив на зустріч із Зеленським до Брюсселя
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда вирушив на літаку до Брюсселя, де сьогодні має зустрітись із Президентом України Володимиром Зеленським і Генеральним Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Про це йдеться у повідомленні в Twitter канцелярії польського президента, передає УНН.
"Президент Анджей Дуда їде до Брюсселя, де він розмовлятиме з Йенсом Столтенбергом і Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.
Так, раніше на сайті польського президента повідомлялося, що Дуда спочатку зустрінеться зі Столтенбергом, щоб переговорити щодо збільшення присутності американських військ у Польщі.
Крім того, в той же день відбудеться перша зустріч Дуди і Зеленського, повідомляють у канцелярії.
"Президент Дуда повторить своє запрошення українському колезі відвідати Польщу, щоб це був офіційний візит нового президента", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, раніше Президент Володимир Зеленський після прибуття у Брюссель провів зустріч з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.
Нагадаємо, візит Зеленського до інституції ЄС і НАТО в Брюсселі пройде 4-5 червня.
В АП заявляли, що візит Президента України Володимира Зеленського до Брюсселя матиме на меті продемонструвати спрямування зовнішньої політики України.