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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 49166 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109762 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101653 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108847 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119022 просмотра

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Дубль Яремчука спас "Гент" от поражения в игре первенства Бельгии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В 8-м туре чемпионата Бельгии на поле матча "Зюльте-Варегем" - "Гент" выходили двое украинских футболистов, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Роман Яремчук и Игорь Пластун вышли в стартовом составе гостей. Форвард сыграл полный поединок и отметился двумя забитыми мячами (один - с пенальти), а защитника заменили в перерыве игры, которая закончилась вничью - 2:2. Роман Безус всю встречу провел в запасе.

Сейчас, имея после восьми туров 14 очков, "Гент" занимает пятую строчку в турнирной таблице.

В активе Яремчука в сезоне 2019/2020 11 поединков, девять забитых мячей и три голевые пасы. В бомбардирской гонке бельгийского первенства Яремчук с 5 голами делит с 2 по 6 места, уступая лишь одним мячом прежнему форварду "Динамо" Мбокани ("Антверпен").

Добавим, "Брюгге" Эдуарда Соболя, который сыграл в составе своей команды полный матч, на своем поле победил "Андерлехт" - 2:1. Набрав 17 очков, команда украинца занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны.

Украинские Национальные Новости

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