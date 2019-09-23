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Дубль Яремчука врятував "Гент" від поразки в грі першості Бельгії

Дубль Яремчука врятував "Гент" від поразки в грі першості Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. У 8-му турі чемпіонату Бельгії на поле матчу "Зюльте-Варегем" - "Гент" виходили двоє українських футболістів, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Роман Яремчук та Ігор Пластун вийшли у стартовому складі гостей. Форвард відіграв повний поєдинок і відзначився двома забитими м’ячами (один — із пенальті), а захисника замінили в перерві гри, яка закінчилася внічию — 2:2. Роман Безус усю зустріч провів у запасі.

Наразі, маючи після восьми турів 14 очок, "Гент" посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці.

В активі Яремчука в сезоні-2019/2020 11 поєдинків, дев'ять забитих м’ячів та три гольові паси. У бомбардирській гонці бельгійської першості Яремчук з 5 голами поділяє з 2 по 6 місця поступаючись лише одним м'ячем колишньому форварду "Динамо" Дьємерсі Мбокані ("Антверпен").

Додамо, "Брюгге" Едуарда Соболя, який відіграв у складі своєї команди повний матч, на власному полі переміг "Андерлехт" - 2:1. Набравши 17 очок, команда українця посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату країни.

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