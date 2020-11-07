Дубль украинца помог клубу обыграть "Динамо-Брест" в чемпионате Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Матч 28-го тура Высшей Лиги Беларуси по футболу "Динамо-Брест" - "Торпедо-БелАЗ" закончился поражением хозяев, сообщает УНН.
Голами в составе брестчан отличились Денис Лаптев и Михаил Гордейчук. Зато полузащитник с Украиной Юрий Габовда дважды отметился в воротах хозяев Он забивал на 56 и 74 минутах. В результате его коллектив праздновал выигрыш — 3:2.
В составе “Динамо” полный поединок отыграл украинец Александр Нойок, а Артем Милевский был заменен на 74 минуте.
В текущем сезоне 31-летний хавбек Габовда в 7 поединках за “Торпедо-БелАЗ” отличился 3 голами.
Добавим, “Торпедо-БелАЗ” набрал 50 очков и вышел на 4-ю строчку. “Динамо-Брест” с 48 баллами на 5-й строчке.