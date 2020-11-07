Дубль українця допоміг клубу обіграти "Динамо-Брест" в чемпіонаті Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Матч 28-го туру Вищої Ліги Білорусі з футболу "Динамо-Брест" – "Торпедо-БелАЗ" закінчився поразкою господарів, повідомляє УНН.
Голами у складі брестчан відзначилися Денис Лаптєв і Михайло Гордійчук. Натомість півзахисник із України Юрій Габовда двічі відзначився у воротах господарів Він забивав на 56 і 74 хвилинах. Як наслідок його колектив святкував виграш — 3:2.
У складі “Динамо” повний поєдинок відіграв українець Олександр Нойок, а Артем Мілевський був замінений на 74 хвилині.
У поточному сезоні 31-річний хавбек Габовда в 7 поєдинках за “Торпедо-БелАЗ” відзначився 3 голами.
Додамо, “Торпедо-БелАЗ” набрав 50 очок і вийшов на 4-й рядок. “Динамо-Брест” із 48 балами на 5-й сходинці.