Дубль Супряги принес "Днепр-1" победу над "Ворсклой" и Трофей престижа сезона УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В заключительном 32 туре Группы вылета Украинской Премьер-лиги в гости к “Днепр-1” наведалась полтавская “Ворскла”, передает корреспондент УНН.
В первом тайме дважды в воротах гостей расписался Владислав Супряга. В первом эпизоде нападающий получил мяч в штрафной, немного сместился в сторону и пробил под штангу. Впоследствии он реализовал прострел низом от Цурикова.
После перерыва перехвата мяча Хобленко подарил ему гол в ворота “Ворсклы”. Окончательный результат — 3:0.
Добавим, “Днепр-1” набрал 43 очка и выиграл Трофей престижа сезона УПЛ.