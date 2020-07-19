Дубль Супряги приніс "Дніпро-1" звитягу над "Ворсклою" та Трофей престижу сезону УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У заключному 32 турі Групи вильоту Української Прем’єр-ліги в гості до “Дніпро-1” навідалась полтавська “Ворскла”, передає кореспондент УНН.
У першому таймі двічі у воротах гостей розписався Владислав Супряга. В першому епізоді нападник отримав м’яч у штрафній, трохи змістився у бік та пробив під стійку воріт. Згодом він реалізував простріл низом від Цурікова.
Після перерви перехоплення м’яча Хобленка подарував йому гол у ворота “Ворскли”. Остаточний результат — 3:0.
Додамо, “Дніпро-1” набрав 43 очки і виграв Трофей престижу сезону УПЛ.