Дубль Супряги приніс "Дніпро-1" звитягу над "Ворсклою" та Трофей престижу сезону УПЛ

У першому таймі двічі у воротах гостей розписався Владислав Супряга. В першому епізоді нападник отримав м’яч у штрафній, трохи змістився у бік та пробив під стійку воріт. Згодом він реалізував простріл низом від Цурікова.

Після перерви перехоплення м’яча Хобленка подарував йому гол у ворота “Ворскли”. Остаточний результат — 3:0.

Додамо, “Дніпро-1” набрав 43 очки і виграв Трофей престижу сезону УПЛ.