Дубль Беседина принес "Динамо" выигрыш в баталии с "Вересом"

Как по нотам разыграли атаку киевляне на 14 минуте, когда Вербич нашел свободного на дальней штанге Гармаша, и Денис ударом в одно касание изменил цифры на табло. В дебюте второй половины фланговый навес Кендзером нашел голову Беседина — форвард “бело-синих” удвоил преимущество.

В течение 52 и 53 минуты команды забили по голу. Сначала Жулио Сезар накрутил трех “динамовцев” у штрафной зоны и пробил в нижний угол. Команда Хацкевича ответила успешным розыгрышем углового после которого Беседин оформил дубль. Точку в противостоянии поставил Гонсалес в дополнительное время — 4:1.

Отметим, что команда “Динамо” не проигрывает 7 матчей подряд, а “Верес” не выиграла ни разу за последние 6 матчей.

Добавим также, с 63 очками “бело-синие” продолжают погоню за “Шахтером” (66).