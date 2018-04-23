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Дубль Беседина принес "Динамо" выигрыш в баталии с "Вересом"

Киев • УНН

 • 9629 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Заключительный поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги завершился гостевой победой киевского “Динамо” над “Вересом”, передает УНН.

Дубль Беседина принес "Динамо" выигрыш в баталии с "Вересом"

Как по нотам разыграли атаку киевляне на 14 минуте, когда Вербич нашел свободного на дальней штанге Гармаша, и Денис ударом в одно касание изменил цифры на табло. В дебюте второй половины фланговый навес Кендзером нашел голову Беседина — форвард “бело-синих” удвоил преимущество.

В течение 52 и 53 минуты команды забили по голу. Сначала Жулио Сезар накрутил трех “динамовцев” у штрафной зоны и пробил в нижний угол. Команда Хацкевича ответила успешным розыгрышем углового после которого Беседин оформил дубль. Точку в противостоянии поставил Гонсалес в дополнительное время — 4:1.

Отметим, что команда “Динамо” не проигрывает 7 матчей подряд, а “Верес” не выиграла ни разу за последние 6 матчей.

Добавим также, с 63 очками “бело-синие” продолжают погоню за “Шахтером” (66).

Украинские Национальные Новости

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