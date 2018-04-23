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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Дубль Бесєдіна приніс "Динамо" виграш у баталії з "Вересом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Завершальний поєдинок 28-го туру Української Прем’єр-ліги завершився гостьовою звитягою київського “Динамо” над “Вересом”, передає УНН.

Дубль Бесєдіна приніс "Динамо" виграш у баталії з "Вересом"

Як по нотах розіграли атаку кияни на 14 хвилині, коли Вербич знайшов вільного на дальній стійці Гармаша, і Денис ударом в один дотик змінив цифри на табло. У дебюті другої половини фланговий навіс Кендзьори знайшов голову Бесєдіна — форвард “біло-синіх” подвоїв перевагу.

Протягом 52 і 53 хвилини команди забили по голу. Спочатку Жуліо Сезар накрутив трьох “динамівців” біля карної зони та пробив у нижній кут. Команда Хацкевича відповіла успішним розіграшем кутового після якого Бесєдін оформив дубль. Крапку у протистоянні поставив Дерліс Гонсалес в додатковий час — 4:1.

Зазначимо, що команда “Динамо” не програє 7 матчів поспіль, а “Верес” не виграла жодного разу за останні 6 матчів.

Додамо також, з 63 очками “біло-сині” продовжують гонитву за “Шахтарем” (66).

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