Дубинского снимают с должности в комитете ВР. Кузьминых - следующий?

Сегодня народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение об исключении Александра Дубинского из своего состава и с должности заместителя председателя комитета, пишет УНН.

Наш налоговый комитет наконец-то дошел до того, чтобы исключить Александра Дубинского с должности заместителя Комитета и состава... Я предложил, что так как агента "Буратино" в наш комитет, да еще и на должность заместителя, делегировала "Слуга народа", то пусть и сами его теперь отзовут по своей квоте. Но будет это решением Комитета))) - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Напомним, что Дубинский обвиняется по уголовным делам, находится под санкциями США, фигурант скандалов и расследований, но до сих пор был в комитете, который должен бороться с "тенью", хотя сам, похоже, является ее частью.

К сожалению, Александр Дубинский - далеко не уникальный случай. В украинском парламенте хватает персонажей, чей "послужной список" больше похож на выписку из уголовного производства, чем на резюме народного депутата.

Один из них - Сергей Кузьминых, которого еще в 2022-м поймали с поличным при получении взятки - 558 тысяч гривен. Ему объявлено подозрение, но он до сих пор является членом комитета по вопросам здоровья нации - и это звучит как злая шутка.

Кузьминых - не просто "подозреваемый". Это нардеп, который уклонялся от правосудия, неоднократно игнорировал судебные заседания и затянул рассмотрение дела более чем на два года. И вот главное: все это время он остается членом парламентского Комитета по вопросам здоровья нации. Такая себе ирония судьбы - человек, который ассоциируется с политической "болезнью", участвует в формировании политики в сфере медицины.

Общественный запрос на подобные кадровые очищения в парламенте давно сформировался. Важно, чтобы в Верховной Раде работали люди, которые соблюдают закон и принципы добропорядочности, а не используют депутатский мандат как инструмент защиты от ответственности.

Так что, возможно, пример с Дубинским - это только первый звоночек. И было бы логично, чтобы за ним последовали и другие. Например, Кузьминых, который уже давно должен был бы лишиться своего статуса законотворца.

Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ