Дубинский спрогнозировал отставку правительства

“Я не знаю ни одного сильного, из-под кого не могут они “улететь”, — ответил нардеп на вопрос журналистки, о его прогнозах относительно анонсированных Президентом увольнений в Кабмине.

“Есть Аваков, который знает, чем управляет и как этим управлять, и есть все остальные. Все остальные — это слабое звено. Какого бы министра вы не взяли, он не знает, чем управляет. У него нет эффективности, нет результата. Если вы спросите: „Чего они достигли за свою каденцию?“, — я имею в виду людей, которые стали министрами при Шмыгале, — то ничего. Независимо от фамилий, я думаю, что и сейчас, спросив у людей на улицах, они вряд ли знают, кто министр той или иной отрасли”, — отметил Дубинский.

По его мнению, этому является неготовность руководства государства к качественным назначений.

“Это свидетельствует о слабой кадровой политике и неготовности государства, Офиса Президента и парламента, но парламент уже сейчас готов, ставить кандидатов на должности премьера и министров сильных людей. Какие сильные, политически, административно сильные, которые могут показывать результат. Приход молодых политиков всегда предполагает желание отстранить сильных игроков, как конкурентов. Все то, что мы видели в лице Гончарука. Типа „назначим, мальчика, пусть „барахтается, а мы пока наберем политический вес“. „Мальчика“ уволили, назначили еще одного „мальчика“. Но так же без политического веса, без амбиций и без какого-либо бэкграунда. Результат: экономика сокращает свои объемы, экспорт падает, импорт растет. Дефицит бюджета огромен. Результат, соответственно, отрицательный”, — подытожил нардеп.

Также недавно Дубинский заявил, что ВР не рассмотрит бюджет-2021 раньше ноября.