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Дубінський спрогнозував відставку уряду

Дубінський спрогнозував відставку уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Народний депутат України Олександр Дубінський розкритикував нинішній склад уряду та спрогнозував його зміну в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

“Я не знаю ні одного найсильнішого, з-під кого не можуть вони “полетіти”, — відповів нардеп на запитання журналістки, щодо його прогнозів стосовно анонсованих президентом звільнень у Кабміні.

“Є Аваков, який знає, чим управляє і як цим керувати і є всі інші. Всі інші — це слабка ланка. Якого б міністра ви не взяли, він не знає, чим керує. У нього немає ефективності, немає результату. Якщо ви запитаєте: „Чого вони досягли за свою каденцію?“, — я маю на увазі людей, які стали міністрами при Шмигалі, — то нічого. Незалежно від прізвищ, я думаю, що й зараз запитавши в людей на вулицях, вони навряд чи знають, хто міністр тієї чи іншої галузі”, — зазначив Дубінський.

На його думку, цьому є неготовність керівництва держави до якісних призначень.

“Це свідчить про слабку кадрову політику й не готовності держави, Офісу Президента й парламенту, але парламент уже зараз готовий, ставити кандидатів на посади прем’єра та міністрів сильних людей. Які сильні, політично, адміністративно сильні, які можуть показувати результат. Прихід молодих політиків завжди передбачає бажання відсторонити сильних гравців, як конкурентів. Усе те, що ми бачили в особі Гончарука. Типу „призначимо, хлопчика. нехай барахтається, а ми доки наберемо політичної ваги“. „Хлопчика“ звільнили, призначили ще одного „хлопчика“. Але так само без політичної ваги, без амбіцій і без будь-якого бекграунда. Результат: економіка скорочує свої обсяги, експорт падає, імпорт зростає. Дефіцит бюджету величезний. Результат, відповідно, негативний”, — підсумував нардеп.

Також нещодавно Дубінський заявив, що ВР не розгляне бюджет-2021 раніше листопада.

Українські Національні Новини

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