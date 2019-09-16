Дубилет: в проекте Бюджета-2020 может многое измениться до ноября

"Вчера мы в правительстве проголосовали за бюджет и подали его в Парламент. Пока что это первое чтение, к ноябрю в нем может многое измениться. Обсуждали с коллегами-министрами, как его назвать. Например, "Бюджет развития" или "Бюджет эффективности"... Пока что мне больше всего нравится неофициальное название ББШ - "Бюджет без Шкурняков". Справочно. "Шкурняк" - это тема, которая лоббируется в интересах отдельных политиков. Один из первых терминов, который я узнал на новом месте работы. Надеюсь, скоро снова его забуду", - написал Дубилет.

Напомним, 15 сентября в Верховную Раду внесли проект Бюджета-2020.