Дубилет: в проекте Бюджета-2020 может многое измениться до ноября

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 48979 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109739 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101631 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108828 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119011 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147941 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148412 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140419 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187109 просмотра

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Дубилет: в проекте Бюджета-2020 может многое измениться до ноября

Дубилет: в проекте Бюджета-2020 может многое измениться до ноября

Киев  •  УНН

 • 11382 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Внесенный в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2020 год является только первым чтением, и к ноябрю в нем может многое измениться. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера мы в правительстве проголосовали за бюджет и подали его в Парламент. Пока что это первое чтение, к ноябрю в нем может многое измениться. Обсуждали с коллегами-министрами, как его назвать. Например, "Бюджет развития" или "Бюджет эффективности"... Пока что мне больше всего нравится неофициальное название ББШ - "Бюджет без Шкурняков". Справочно. "Шкурняк" - это тема, которая лоббируется в интересах отдельных политиков. Один из первых терминов, который я узнал на новом месте работы. Надеюсь, скоро снова его забуду", - написал Дубилет.

Напомним, 15 сентября в Верховную Раду внесли проект Бюджета-2020.

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