Дубілет: у проекті Бюджету-2020 може багато змінитися до листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Внесений до Верховної Ради проект Державного бюджету на 2020 рік є лише першим читанням, і до листопада у ньому може багато змінитися. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вчора ми в уряді проголосували за бюджет і подали його в парламент. Поки що це перше читання, до листопада в ньому може багато змінитися. Обговорювали з колегами-міністрами, як його назвати. Наприклад, "Бюджет розвитку" або "Бюджет ефективності"... Поки що мені найбільше подобається неофіційна назва ББШ - "Бюджет без Шкурняків". Довідково. "Шкурняк" - це тема, яка лобіюється в інтересах окремих політиків. Один з перших термінів, який я дізнався на новому місці роботи. Сподіваюся, скоро знову його забуду", - написав Дубілет.
Нагадаємо, 15 вересня у Верховну Раду внесли проект Бюджету-2020.