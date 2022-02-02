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Дубилет и его компании получили официальное уведомление от английских адвокатов о подозрении в хищении интеллектуальной собственности

Дубилет и его компании получили официальное уведомление от английских адвокатов о подозрении в хищении интеллектуальной собственности

Киев • УНН

 • 10790 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Дмитрий Дубилет и его компания “Fintech Farm” получило уведомление от юристов Монобанка о подозрении в хищении интеллектуальной собственности банка, сообщает УНН со ссылкой на письмо юристов.

Стало известно, что Дмитрий Дубилет и его компании ООО “Финтех Ферма” (Украина), “Fintech Farm” (Лондон), получили официальное уведомление от английских адвокатов ООО “Fintech Band”- владельца Монобанка, о подозрении в хищении интеллектуальной собственности. В уведомлении от Дубилета требуют пояснения по сложившейся ситуации, в противном случае будет отправлено официальное заявление в международные органы по борьбе с мошенничеством, что грозит серъезными последствиями, вплоть до лишения свободы.

В документе, приводятся доказательства хищения интеллектуальной собственности Монобанка, а именно:

— платформа онлайн-банкинга “Leobank” предлагает те же функции, что и платформа онлайн-банкинга Монобанк;
— “Leobank” использует те же цветовые решения и имеет аналогичный пользовательский интерфейс;
— “Leobank” использовал на своей рекламе изображение банковской карты с номером карты Монобанк.

Напомним, в декабре стало известно, что экс-совладелец Монобанк Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане свой продукт Leobank. После этой новости появилась информация о конфликте Монобанка с бывшим партнером Дмитрием Дубилетом. Проект Дмитрия зрительно оказался копией Монобанка, а может быть скопирован и технически.

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