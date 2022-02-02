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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 72333 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Дубілет та його компанії отримали офіційне повідомлення від англійських адвокатів про підозру у розкраданні інтелектуальної власності

Дубілет та його компанії отримали офіційне повідомлення від англійських адвокатів про підозру у розкраданні інтелектуальної власності

Київ • УНН

 • 10792 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Дмитро Дубілет та його компанія "Fintech Farm" отримало повідомлення від юристів Монобанку про підозру у розкраданні інтелектуальної власності банку, повідомляє УНН з посиланням на лист юристів.

Стало відомо, що Дмитро Дубілет і його компанії ТОВ "Фінтех Ферма" (Україна), "Fintech Farm" (Лондон), отримали офіційне повідомлення від англійських адвокатів ТОВ "Fintech Band" - власника Монобанку, про підозру в розкраданні інтелектуальної власності. У повідомленні від Дубілета вимагають пояснення щодо ситуації, що виникла, в іншому випадку буде відправлено офіційну заяву в міжнародні органи щодо боротьби з шахрайством, що загрожує серйозними наслідками, аж до позбавлення волі.

У документі наводяться докази розкрадання інтелектуальної власності Монобанку, а саме:

— Платформа онлайн-банкінгу "Leobank" пропонує ті ж функції, що і платформа онлайн-банкінгу Монобанк;
— "Leobank" використовує ті ж колірні рішення і має аналогічний інтерфейс;
— "Leobank" використовував на своїй рекламі зображення банківської картки з номером картки Монобанк.

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що ексспіввласник Монобанк Дмитро Дубілет запустив в Азербайджані свій продукт Leobank. Після цієї новини з'явилася інформація про конфлікт Монобанку з колишнім партнером Дмитром Дубілетом. Проект Дмитра візуально виявився копією Монобанку, а може бути скопійований і технічно.

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