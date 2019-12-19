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Дубилет рассказал о "волнующей дискуссии" в Раде касательно переименования села

Дубилет рассказал о "волнующей дискуссии" в Раде касательно переименования села

Киев  •  УНН

 • 12042 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В среду в комитете ВР бурно прошло голосование о переименовании села во Львовской области с возвращением его к старому названию. Об этом сообщил Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера в Раде я стал невольным свидетелем волнующей дискуссии", - написал Дубилет.

Он сообщил, что депутаты пригласили его на заседание комитета, чтобы обсудить сокращение в районных государственных администрациях.

"Перед моим вопросом заслушивался вопрос переименования села во Львовской области. Предлагалось село Мармузовичи переименовать в Андреевку. Из села на слушания комитета приехало несколько человек", - рассказал Министр.

По его словам, в 2016 году в рамках декоммунизации Институт национальной памяти переименовал село Андреевка на село Мармузовичи: по информации Института, Андреевка свое время была названа в честь коммуниста Андреева.

Жители села с таким решением были не согласны, провели собрание и единогласно решили, что нужно переименоваться назад - они хотят назвать село в честь Андрея Первозванного.

"К микрофону пригласили представителя греко-католической церкви в красивом церковном облачении, который рассказал об особом отношении села к этому святому. Представители села, стояли рядом со мной, активно выражали свое согласие. Все шло гладко. Затем слово взял представитель Института и сказал, что переименовывать обратно, не изменив ни одной буквы, нельзя по закону. После него слово взял депутат сказал, что это может создать опасный прецедент. Представители села заметно разволновались", - рассказал он.

Министр сообщил, что после этого комитет начал голосования.

"И вот... Почти единогласно депутаты проголосовали за переименование! Представители села радостно подскочили и начали благодарить депутатов. Одна женщина, как мне показалось, чуть не расплакалась. "Приезжайте к нам в гости!", - восклицали они возбужденно. "Обязанность" обязательно приедем!", - весело отвечали депутаты", - написал Дубилет.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве останутся названия проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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