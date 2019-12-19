Дубілет розповів про "хвилюючу дискусію" в Раді щодо перейменування села

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У середу в комітеті ВР бурхливо пройшло голосування щодо перейменування села у Львівській області з поверненням його до старої назви. Про повідомив Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.