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Дубілет розповів про "хвилюючу дискусію" в Раді щодо перейменування села

Дубілет розповів про "хвилюючу дискусію" в Раді щодо перейменування села

Київ • УНН

 • 12043 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У середу в комітеті ВР бурхливо пройшло голосування щодо перейменування села у Львівській області з поверненням його до старої назви. Про повідомив Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Вчора у Раді я став мимовільним свідком хвилюючої дискусії", - написав Дубілет.

Він повідомив, що депутати запросили його на засідання комітету, щоб обговорити скорочення в районних державних адміністраціях.

"Перед моїм питанням заслуховувалося питання перейменування села у Львівській області. Пропонувалося село Мармузовічі перейменувати на Андріївку. З села на слухання комітету приїхало кілька людей", - розповів Міністр.

З його слів, у 2016 році в рамках декомунізації Інститут національної пам'яті перейменував село Андріївка на село Мармузовічі: за інформацією Інституту, Андріївка свого часу була названа на честь комуніста Андрєєва.

Жителі села з таким рішенням були не згодні, провели збори і одноголосно вирішили, що потрібно перейменуватися назад - вони хочуть назвати село на честь Андрія Первозванного.

"До мікрофона запросили представника греко-католицької церкви у красивому церковному одязі, який розповів про особливе ставлення села до цього святого. Представники села, які стояли поруч зі мною, активно висловлювали свою згоду. Все йшло гладко. Потім слово взяв представник Інституту і сказав, що перейменовувати назад, не змінивши жодної літери, не можна за законом. Після нього слово взяв депутат і сказав, що це може створити небезпечний прецедент. Представники села помітно розхвилювалися", - розповів він.

Міністр повідомив, що після цього комітет почав голосування.

"І ось... Майже одноголосно депутати проголосували за перейменування! Представники села радісно підскочили і почали дякувати депутатам. Одна жінка, як мені здалося, мало не розплакалася. "Приїжджайте до нас в гості!", — вигукували вони збуджено. "Обов'язково приїдемо!", — весело відповідали депутати", - написав Дубілет.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві залишаться назви проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича.

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