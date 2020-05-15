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ДТП со "скорой" на Прикарпатье: травмированы 3 человека, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 11077 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Ивано-Франковске в результате ДТП с автомобилем скорой медицинской помощи травмированы медик и женщина с ребенком, которых "скорая" везла в больницу. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Ивано-Франковской области.

ДТП со "скорой" на Прикарпатье: травмированы 3 человека, среди них ребенок

"Сегодня дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Ивано-Франковске, по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, - ред.) и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия, которое произошло на перекрестке улиц Коновальца и Сахарова", - отметили в полиции.

Сообщается, что ДТП произошло с участием автомобиля скорой медицинской помощи и автомобиля Volkswagen.

"Предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по улице Сахарова, а скорая помощь, по словам водителя скорой помощи, с маячковыми сигналами и звуковыми сигналами, двигалась по улице Коновальца. В результате аварии пострадал медик и больные: это были мама и ребенок, которые находились в "скорой", их доставляли в областную детскую клиническую больницу. "Скорая" ехала по вызову. Водитель легковушки, водитель скорой и фельдшер не травмировались", - добавили в полиции.

Так, на месте продолжают работать сотрудники патрульной полиции. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Ивано-Франковске перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи.

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