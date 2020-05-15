В Івано-Франківську під час ДТП перекинулася “швидка”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Івано-Франківську перекинувся автомобіль швидкої медичної допомоги. Про це у коментарі кореспонденту УНН підтвердили у відділі комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.
Відповідаючи на питання, чи дійсно в Івано-Франківську перекинувся автомобіль "швидкої", у поліції зазначили: “Так”.
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За даними місцевого Telegram-каналу, ДТП сталася на перехресті вулиць Коновальця та Сахарова.
Наразі на місці події працюють співробітники поліції.
Офіційної інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, дві людини загинули та одна травмувалася у ДТП на Кіровоградщині.