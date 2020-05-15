В Івано-Франківську під час ДТП перекинулася “швидка”

Відповідаючи на питання, чи дійсно в Івано-Франківську перекинувся автомобіль "швидкої", у поліції зазначили: “Так”.

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За даними місцевого Telegram-каналу, ДТП сталася на перехресті вулиць Коновальця та Сахарова.

Наразі на місці події працюють співробітники поліції.

Офіційної інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, дві людини загинули та одна травмувалася у ДТП на Кіровоградщині.