Дві людини загинули та одна травмувалася у ДТП на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 травня. УНН. Вчора, 12 травня, близько 18:30, на автодорозі "Олександрія-Миколаїв" у Кропивницькому районі сталася ДТП із трьома потерпілими. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в пресслужбі ГУ НП в Кіровоградській області.
“Водій ВАЗу 2104 допустив зіткнення із автомобілем ГАЗ 2705. В результаті водій ВАЗу загинув на місці, його пасажирка отримала травми і була доставлена до лікарні, де згодом також померла. Травмований водій ГАЗ 2705 наразі перебуває в лікарні”, — зазначили в пресслужбі.
Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, легковик зіткнувся з фурою на трасі "Київ-Одеса", двоє людей загинуло.