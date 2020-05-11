Легковик зіткнувся з фурою на трасі "Київ-Одеса", двоє людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. На Миколаївщині автомобіль Skoda Octavia зіткнувся з вантажівкою MAN. Внаслідок ДТП загинуло двоє пасажирів легковика, ще один пасажир та водій отримали тілесні ушкодження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
“Сьогодні, 11 травня, на автодорозі М-05 "Київ-Одеса“ на 284 км в напрямку міста Києва сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілю Skoda Octavia та вантажівки MAN. Внаслідок зіткнення транспортних засобів два пасажири легковика — жителі Харківської та Запорізької областей - загинули на місці події, 24-річного водія та ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями, також жителів Харківщини, доставили до медичного закладу. Водій вантажівки, 47-річний житель Львівської області, не постраждав”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що на місці працювали слідчі, рятувальники, медики та патрульні поліцейські.
Повідомляється, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть”. Усі обставини автопригоди та її причини встановлюються.
Нагадаємо, у Рівному легковик збив велосипедиста.