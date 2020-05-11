Легковик зіткнувся з фурою на трасі "Київ-Одеса", двоє людей загинуло

“Сьогодні, 11 травня, на автодорозі М-05 "Київ-Одеса“ на 284 км в напрямку міста Києва сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілю Skoda Octavia та вантажівки MAN. Внаслідок зіткнення транспортних засобів два пасажири легковика — жителі Харківської та Запорізької областей - загинули на місці події, 24-річного водія та ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями, також жителів Харківщини, доставили до медичного закладу. Водій вантажівки, 47-річний житель Львівської області, не постраждав”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що на місці працювали слідчі, рятувальники, медики та патрульні поліцейські.

Повідомляється, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть”. Усі обставини автопригоди та її причини встановлюються.

Нагадаємо, у Рівному легковик збив велосипедиста.



