У Рівному легковик збив велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Рівному внаслідок наїзду легкового автомобіля чоловік, який керував велосипедом, отримав травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Рівненській області.
Автопригода сталася дев’ятого травня, близько 21:45 на перехресті вулиць Олекси Новака-Вячеслава Чорновола обласного центру.
Поліцейські встановили, що 36-річний водій автомобіля Kia Ceed допустив наїзд на велосипедиста, який внаслідок ДТП отримав закритий перелом стегна зі зміщенням.
У водія авто відібрали біологічні зразки для визначення стану сп’яніння. Втім, за зовнішніми ознаками керманич був тверезий.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Харківщині співробітник ДСНС наїхав на велосипедиста, якого потім збила вантажівка.