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В Ровно легковушка сбила велосипедиста

Киев • УНН

 • 12674 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Ровно в результате наезда легкового автомобиля мужчина, управлявший велосипедом, получил травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области.

В Ровно легковушка сбила велосипедиста

Автопроисшествие случилось девятого мая, около 21:45 на перекрестке улиц Алексея Новака-Вячеслава Черновола областного центра.

Полицейские установили, что 36-летний водитель автомобиля Kia Ceed допустил наезд на велосипедиста, который в результате ДТП получил закрытый перелом бедра со смещением.

У водителя авто отобрали биологические образцы для определения состояния опьянения. Впрочем, по внешним признакам водитель был трезв.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской лбласти сотрудник ГСЧС наехал на велосипедиста, которого затем сбил грузовик.

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