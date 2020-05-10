В Ровно легковушка сбила велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Ровно в результате наезда легкового автомобиля мужчина, управлявший велосипедом, получил травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области.
Автопроисшествие случилось девятого мая, около 21:45 на перекрестке улиц Алексея Новака-Вячеслава Черновола областного центра.
Полицейские установили, что 36-летний водитель автомобиля Kia Ceed допустил наезд на велосипедиста, который в результате ДТП получил закрытый перелом бедра со смещением.
У водителя авто отобрали биологические образцы для определения состояния опьянения. Впрочем, по внешним признакам водитель был трезв.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Харьковской лбласти сотрудник ГСЧС наехал на велосипедиста, которого затем сбил грузовик.