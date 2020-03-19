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На Харківщині співробітник ДСНС наїхав на велосипедиста, якого потім збила вантажівка

На Харківщині співробітник ДСНС наїхав на велосипедиста, якого потім збила вантажівка

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. На кільцевій дорозі міста Харків співробітник ГУ ДСНС Україіни в Харківській області збив чоловіка. Після цього перехожого на смерть переїхала вантажівка. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на кільцевій дорозі м. Харків, внаслідок якої загинув пішохід", - йдеться в повідомлені.

За попередньою інформацією, 18 березня 2020 року близько 20 години, працівник Головного управління ДСНС України у Харківській області за кермом автомобіля "ВАЗ" здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину з велосипедом у руках. За словами водія, після зіткнення, потерпілий подавав ознаки життя, однак вантажний автомобіль який проїжджав у цей момент, наїхав на лежачу людину. Після цього вантажівка, не зупиняючись, зникла у невідомому напрямку. Травми для пішохода виявилися несумісними із життям.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Миколаївщині внаслідок зіткнення вантажівки МАN та легковика Daewoo Lanos загинув чоловік та ще троє людей, серед яких 12-річних хлопчик, були травмовані.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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