На Миколаєвщині зіткнулись фура та легковик: є загиблий, травмовано дитину

КИЇВ. 18 березня. УНН. На Миколаївщині внаслідок зіткнення вантажівки МАN та легковика Daewoo Lanos загинув чоловік та ще троє людей, серед яких 12-річних хлопчик, були травмовані. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.