На Миколаєвщині зіткнулись фура та легковик: є загиблий, травмовано дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Миколаївщині внаслідок зіткнення вантажівки МАN та легковика Daewoo Lanos загинув чоловік та ще троє людей, серед яких 12-річних хлопчик, були травмовані. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.
Так, 17 березня о 21:40 на 92 км автодороги "Миколаїв-Благовищенське" поблизу села Благотатне Арбузинського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі Daewoo Lanos та вантажівки МАN.
Внаслідок зіткнення транспортних засобів 32-річний пасажир легковика загинув на місці події, 60-річний водій та ще двоє пасажирів, 22-річна жінка і 12-річний хлопець, з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу.
Зазначається, що водій вантажівки та його пасажир не постраждали.
Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть).
Встановлюються усі обставини та причини автоаварії.
Нагадаємо, на Вінничині сталася ДТП за участю трьох автомобілів, серед яких карета швидкої допомоги, внаслідок чого постраждало п’ятеро людей.