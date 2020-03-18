На Миколаєвщині зіткнулись фура та легковик: є загиблий, травмовано дитину

ukru
20 березня, 16:58 • 76028 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 149074 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 246406 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 248378 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 246972 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230569 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200117 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185864 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146121 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150219 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.6 м/с
65 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

20 березня, 17:24 • 16667 перегляди
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 16565 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 32405 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 30615 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20:08 • 18712 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 246406 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 248378 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 246971 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230568 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200117 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78639 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 26017 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140122 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153747 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113126 перегляди
Актуальне
На Миколаєвщині зіткнулись фура та легковик: є загиблий, травмовано дитину

На Миколаєвщині зіткнулись фура та легковик: є загиблий, травмовано дитину

Київ • УНН

 • 12326 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. На Миколаївщині внаслідок зіткнення вантажівки МАN та легковика Daewoo Lanos загинув чоловік та ще троє людей, серед яких 12-річних хлопчик, були травмовані. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

Так, 17 березня о 21:40 на 92 км автодороги "Миколаїв-Благовищенське" поблизу села Благотатне Арбузинського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі Daewoo Lanos та вантажівки МАN.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 32-річний пасажир легковика загинув на місці події, 60-річний водій та ще двоє пасажирів, 22-річна жінка і 12-річний хлопець, з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу.

Зазначається, що водій вантажівки та його пасажир не постраждали.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть).

Встановлюються усі обставини та причини автоаварії.

Нагадаємо, на Вінничині сталася ДТП за участю трьох автомобілів, серед яких карета швидкої допомоги, внаслідок чого постраждало п’ятеро людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.40
Bitcoin
$84,487.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.42
Ethereum
$1,991.48