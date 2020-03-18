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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101022 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104401 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106411 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105337 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Николаевской области столкнулись фура и легковушка: есть погибший, травмирован ребенок

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В Николаевской области в результате столкновения грузовика МАN и легковушки Daewoo Lanos погиб мужчина и еще три человека, среди которых 12-летних мальчик, были травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Так, 17 марта в 21:40 на 92 км автодороги "Николаев-Благовищенськое" вблизи села Благотатное Арбузинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Daewoo Lanos и грузовика МАN.

В результате столкновения транспортных средств 32-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия, 60-летний водитель и еще двое пассажиров, 22-летняя женщина и 12-летний мальчик, с телесными повреждениями доставлены в медицинское заведение.

Отмечается, что водитель грузовика и его пассажир не пострадали.

Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть).

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

Напомним, в Винницкой области произошло ДТП с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи, в результате чего пострадали пять человек.

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