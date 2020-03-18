В Николаевской области столкнулись фура и легковушка: есть погибший, травмирован ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Николаевской области в результате столкновения грузовика МАN и легковушки Daewoo Lanos погиб мужчина и еще три человека, среди которых 12-летних мальчик, были травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
Так, 17 марта в 21:40 на 92 км автодороги "Николаев-Благовищенськое" вблизи села Благотатное Арбузинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Daewoo Lanos и грузовика МАN.
В результате столкновения транспортных средств 32-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия, 60-летний водитель и еще двое пассажиров, 22-летняя женщина и 12-летний мальчик, с телесными повреждениями доставлены в медицинское заведение.
Отмечается, что водитель грузовика и его пассажир не пострадали.
Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть).
Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.
Напомним, в Винницкой области произошло ДТП с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи, в результате чего пострадали пять человек.