В Николаевской области столкнулись фура и легковушка: есть погибший, травмирован ребенок

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Николаевской области в результате столкновения грузовика МАN и легковушки Daewoo Lanos погиб мужчина и еще три человека, среди которых 12-летних мальчик, были травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.