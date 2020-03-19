В Харьковской области сотрудник ГСЧС наехал на велосипедиста, которого затем сбил грузовик

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100918 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104274 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106287 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105227 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113942 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101000 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105423 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106683 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131592 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области сотрудник ГСЧС наехал на велосипедиста, которого затем сбил грузовик

В Харьковской области сотрудник ГСЧС наехал на велосипедиста, которого затем сбил грузовик

Киев  •  УНН

 • 14608 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. На кольцевой дороге города Харьков сотрудник ГУ ГСЧС Украиины в Харьковской области сбил мужчину. После этого прохожего насмерть переехал грузовик. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на кольцевой дороге г. Харьков, в результате которого погиб пешеход", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 18 марта 2020 года около 20 часов, сотрудник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области за рулем автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть с велосипедом в руках. По словам водителя, после столкновения, потерпевший подавал признаки жизни, однако грузовой автомобиль проезжавший в этот момент, наехал на лежащего человека. После этого грузовик, не останавливаясь, исчез в неизвестном направлении. Травмы для пешехода оказались несовместимыми с жизнью.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, в Николаевской области в результате столкновения грузовика МАN и легковушки Daewoo Lanos погиб мужчина и еще три человека, среди которых 12-летних мальчик, были травмированы.

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