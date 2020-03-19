В Харьковской области сотрудник ГСЧС наехал на велосипедиста, которого затем сбил грузовик
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На кольцевой дороге города Харьков сотрудник ГУ ГСЧС Украиины в Харьковской области сбил мужчину. После этого прохожего насмерть переехал грузовик. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на кольцевой дороге г. Харьков, в результате которого погиб пешеход", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, 18 марта 2020 года около 20 часов, сотрудник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области за рулем автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть с велосипедом в руках. По словам водителя, после столкновения, потерпевший подавал признаки жизни, однако грузовой автомобиль проезжавший в этот момент, наехал на лежащего человека. После этого грузовик, не останавливаясь, исчез в неизвестном направлении. Травмы для пешехода оказались несовместимыми с жизнью.
Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Напомним, в Николаевской области в результате столкновения грузовика МАN и легковушки Daewoo Lanos погиб мужчина и еще три человека, среди которых 12-летних мальчик, были травмированы.