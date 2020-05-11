Легковушка столкнулась с фурой на трассе "Киев-Одесса", два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Николаевской области автомобиль Skoda Octavia столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП погибли двое пассажиров легковушки, еще один пассажир и водитель получили телесные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Сегодня, 11 мая, на автодороге М-05 "Киев-Одесса" на 284 км в направлении города Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda Octavia и грузовика MAN. В результате столкновения транспортных средств два пассажира легковушки - жители Харьковской и Запорожской областей - погибли на месте происшествия, 24-летний водитель и еще один пассажир с телесными повреждениями, также жителей Харьковской области, доставили в медицинское учреждение. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал", - говорится в сообщении.
Указано, что на месте работали следователи, спасатели, медики и патрульные полицейские.
Сообщается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть". Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.
Напомним, в Киеве легковушка сбила велосипедиста".