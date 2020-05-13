Два человека погибли и один травмировался в ДТП в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 мая. УНН. Вчера, 12 мая, около 18:30, на автодороге "Александрия-Николаев" в Кропивницком районе произошло ДТП с тремя пострадавшими. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе ГУ НП в Кировоградской области.
"Водитель ВАЗа 2104 столкнулся с автомобилем ГАЗ 2705. В результате водитель ВАЗа погиб на месте, его пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу, где впоследствии также скончался. Травмированный водитель ГАЗ 2705 сейчас находится в больнице", - отметили в пресс-службе.
Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Напомним, автомобиль столкнулся с фурой на трассе "Киев-Одесса", два человека погибли.