На Вінниччині автомобіль зіткнувся з деревом: загинуло троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Учора, 9 травня, на автодорозі між селами Нападівка та Люлинці Калинівського району автомобіль Mercedes-Benz Vito з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом, внаслідок чого водій та двоє пасажирів померли на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 22 години. За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля, 28-річний житель Калинівки, не вибравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав з дороги зіткнувся з деревом" - йдеться у повідомленні.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, його 27-річний пасажир та 28-річна пасажирка, військовослужбовці військової частини А 1119, померли від отриманих травм на місці події.
Повідомляється, що 20-річна пасажирка цього автомобіля у важкому стані госпіталізована до реанімаційного відділення Калинівської районної лікарні.
Усі обставини та причини аварії розслідуються в рамках відкритого кримінального провадження за ч.3 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Нагадаємо, що у Бердянську сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої водій та пасажир легковика загинули, ще троє осіб доставлені в лікарню.