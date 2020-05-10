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У Бердянську сталась смертельна ДТП: двоє людей загинули, ще троє в лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Бердянську сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої водій та пасажир легковика отримали смертельні травми, ще троє осіб доставлені в лікарню. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

У Бердянську сталась смертельна ДТП: двоє людей загинули, ще троє в лікарні

"10 травня близько 2 години ночі в місті Бердянськ сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої на місці події загинуло дві особи", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що водій автомобіля Daewoo Lanos, місцевий житель 1999 року народження, рухаючись по вулиці Макарова, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen, під керуванням жителя міста Бердянськ 1989 року народження.

"В результаті аварії водій та один з пасажирів автомобіля Daewoo Lanos, чоловік 1999 року народження, житель міста Бердянськ, від отриманих травм загинули на місці події, ще двоє пасажирів, місцевих жителів 1999 та 2001 року народження, а також водія автомобіля Volkswagen Jetta з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні", - повідомили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у селі Глибочок Сторожинецького району на Буковині сталася аварія, у результаті якої постраждали двоє людей.

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