На Буковині автівка перекинулась під час руху, є постраждалі

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 33-річна водійка автомобіля Mazda, виїхавши на зустрічну смугу, не впоралася з керуванням, з’їхала в кювет і допустила перекидання авто. У результаті ДТП- кермувальниця та 34-річний пасажир отримали травми. Постраждалих медики доправили до лікарні швидкої медичної допомоги для обстеження.

За вказаним фактом слідчі Сторожинецького відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, прикарпатські поліцейські розслідують аварії, у яких травмувалися п'ятеро людей.