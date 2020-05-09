Прикарпатські поліцейські розслідують аварії, у яких травмувалися п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В Івано-Франківській області поліцейські розслідують аварії, у яких травмувалися п'ятеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківщини.
"8 травня о 11:20 сталася ДТП у Коломиї. Поліцейськими з’ясовано, що зіткнулися 19-річний водій мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-9R, мешканець Снятинського району, і 38-річний водій легковика Opel Vectra, місцевий мешканець. У результаті аварії постраждав водій мотоциклу і його доставлено у медзаклад. У водіїв відібрано кров на перевірку стану сп’яніння.
Повідомляється, що того ж дня о 15:40 на лінію "102" надійшло повідомлення про ДТП у місті Яремче.
"Слідчі встановили, що неподалік автостанції на дорозі державного значення Н-09 36-річний франківець автомобілем Subaru Forester виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Останнім керував 27-річний мешканець Яремча", - зазначається в повідомленні.
Також внаслідок аварії постраждали водій транспортного засобу ВАЗ і троє пасажирів: 31-річна жінка, її 11-річна дочка і 51-річна жінка. Встановлено, що водій Subaru Forester керував автомобілем напідпитку.
"За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Прикарпатті судитимуть патрульного через ДТП, у якій 14-річна дівчина втратила ногу.