На Прикарпатті судитимуть патрульного через ДТП, у якій 14-річна дівчина втратила ногу

"…Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про правоохоронця, який, перевищивши допустиму швидкість руху, допустив зіткнення з іншим автомобілем та здійснив наїзд на 14-річну дівчину-пішохода, внаслідок чого потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації ноги.

Нагадаємо, на Прикарпатті повідомили про підозру патрульному за ДТП, у якій 14-річна дівчина втратила ногу.