На Прикарпатті судитимуть патрульного через ДТП, у якій 14-річна дівчина втратила ногу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На Прикарпатті судитимуть патрульного поліцейського за ДТП, у якій 14-річна дівчина втратила ногу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Івано-Франківської області.
"…Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що йдеться про правоохоронця, який, перевищивши допустиму швидкість руху, допустив зіткнення з іншим автомобілем та здійснив наїзд на 14-річну дівчину-пішохода, внаслідок чого потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації ноги.
Нагадаємо, на Прикарпатті повідомили про підозру патрульному за ДТП, у якій 14-річна дівчина втратила ногу.