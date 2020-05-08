На Прикарпатье осудят патрульного из-за ДТП, в котором 14-летняя девушка потеряла ногу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На Прикарпатье будут судить патрульного полицейского за ДТП, в котором 14-летняя девушка потеряла ногу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.
"...Направлено в суд обвинительный акт в отношении полицейского по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, причинившее потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что речь идет о полицейском, который, превысив допустимую скорость движения, допустил столкновение с другим автомобилем и совершил наезд на 14-летнюю девушку-пешехода, в результате чего потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, которые привели к ампутации ноги.
Напомним, на Прикарпатье сообщили о подозрении патрульному за ДТП, в котором 14-летняя девушка потеряла ногу.