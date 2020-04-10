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Патрульному повідомили підозру за ДТП, у якій 14-річна дівчина втратила ногу

Патрульному повідомили підозру за ДТП, у якій 14-річна дівчина втратила ногу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Прикарпатті повідомили про підозру патрульному за ДТП, у якій 14-річна дівчина втратила ногу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

“Слідчі ДБР повідомили про підозру начальнику сектора реагування патрульної поліції одного з відділів ГУНП в Івано-Франківській області”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронець підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 6 травня 2019 року підозрюваний, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Golf, перевищив допустиму швидкість руху в одному із сіл Івано-Франківської області, не впорався з керуванням та зіткнувся із автомобілем Volkswagen Transporter. У результаті ДТП транспортний засіб Volkswagen Golf виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП пішохід — 14-річна дівчина — отримала тяжкі тілесні ушкодження, що призвело до ампутації ноги.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, ДБР повідомило підозру двом патрульним, які побили та покусали колег

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