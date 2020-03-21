ДБР повідомило підозру двом патрульним, які побили та покусали колег

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Двом працівникам патрульної поліції повідомлено про підозру у побитті колеги, пише УНН з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру інспектору відділу безпеки дорожнього руху та т.в.о. інспектора зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції в Житомирській області. Правоохоронці підозрюються в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

“За попередньою інформацією, інспектор відділу дорожнього руху тривалий час не з’являвся на роботі. 28 серпня 2018 року начальник одного з відділів Управління патрульної поліції в Житомирській області прибув разом з патрульними до помешкання інспекторки зі зв’язків з громадськістю, де переховувався прогульник. У будинку підозрюваний інспектор напав на начальника відділу: ударив кулаком по голові, повалив на підлогу та почав душити. Інші поліцейські намагалися припинити бійку та одягнути на інспектора кайданки. В цей час друга підозрювана спробувала перешкодити діям своїх колег і вкусила керівника відділу за плече. У результаті потерпілий отримав численні синці, садна та струс головного мозку”, — вказано у повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Житомирської області. Оперативний супровід — Житомирське управління ДВБ Нацполіції України.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Як писав УНН, влітку минулого року у Білій Церкві скутерист покусав патрульного.

Українські Національні Новини

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