ДБР повідомило підозру двом патрульним, які побили та покусали колег
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Двом працівникам патрульної поліції повідомлено про підозру у побитті колеги, пише УНН з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру інспектору відділу безпеки дорожнього руху та т.в.о. інспектора зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції в Житомирській області. Правоохоронці підозрюються в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).
“За попередньою інформацією, інспектор відділу дорожнього руху тривалий час не з’являвся на роботі. 28 серпня 2018 року начальник одного з відділів Управління патрульної поліції в Житомирській області прибув разом з патрульними до помешкання інспекторки зі зв’язків з громадськістю, де переховувався прогульник. У будинку підозрюваний інспектор напав на начальника відділу: ударив кулаком по голові, повалив на підлогу та почав душити. Інші поліцейські намагалися припинити бійку та одягнути на інспектора кайданки. В цей час друга підозрювана спробувала перешкодити діям своїх колег і вкусила керівника відділу за плече. У результаті потерпілий отримав численні синці, садна та струс головного мозку”, — вказано у повідомленні.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Житомирської області. Оперативний супровід — Житомирське управління ДВБ Нацполіції України.
У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
Як писав УНН, влітку минулого року у Білій Церкві скутерист покусав патрульного.