ГБР сообщил подозрение двум патрульным, которые избили и покусали коллег
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Двом сотрудникам патрульной полиции сообщено о подозрении в избиении коллеги, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении инспектору отдела безопасности дорожного движения и и.о. инспектора по связям с общественностью Управления патрульной полиции в Житомирской области. Правоохранители подозреваются в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).
“По предварительной информации, инспектор отдела дорожного движения долгое время не появлялся на работе. 28 августа 2018 года начальник одного из отделов Управления патрульной полиции в Житомирской области прибыл вместе с патрульными в помещение инспектор по связям с общественностью, где скрывался прогульщик. В доме подозреваемый инспектор напал на начальника отдела: ударил кулаком по голове, повалил на пол и начал душить. Другие полицейские пытались прекратить драку и одеть на инспектора наручники. В это время вторая подозреваемая попыталась воспрепятствовать действиям своих коллег и укусила руководителя отдела за плечо. В результате пострадавший получил многочисленные синяки, ссадины и сотрясение головного мозга”, — указано в сообщении.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Житомирской области. Оперативное сопровождение — Житомирское управление ДВБ Нацполиции Украины.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Как писал УНН, летом прошлого года в Белой Церкви скутерист покусал патрульного.