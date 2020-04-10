Патрульному сообщили подозрение за ДТП, в котором 14-летняя девушка потеряла ногу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. На Прикарпатье сообщили о подозрении патрульному за ДТП, в котором 14-летняя девушка потеряла ногу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ГБР сообщили о подозрении начальнику сектора реагирования патрульной полиции одного из отделов ГУНП в Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранитель подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, причинившем потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, 6 мая 2019 года подозреваемый, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Golf, превысил допустимую скорость движения в одном из сел Ивано-Франковской области, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter. В результате ДТП транспортное средство Volkswagen Golf выехало на обочину и совершило наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход - 14-летняя девушка - получила тяжелые телесные повреждения, что привело к ампутации ноги.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, ГБР сообщило о подозрении двум патрульным, которые избили и покусали коллег.